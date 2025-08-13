Economía: Inflación de julio en la Argentina sube a 1,9%
Ligera suba en relación con junio. Interanual quedó en 36,6%.
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Si bien la suba estuvo fuertemente impulsada por las vacaciones de invierno, la inflación núcleo se ubicó por debajo del 2%. De esta forma, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumula en lo que va del año un 17,3%, mientras que la interanual quedó en el 36,6%.
La división de mayor aumento en el mes fue recreación y cultura (+4,8%), debido a las vacaciones de invierno, seguida de transporte (+2,8%), por subas en el ticket de transporte público. La división con mayor incidencia fue alimentos y bebidas, que avanzó 1,9%.
En junio la inflación había sido de 1,6, en mayo de 1,5 y en abril de 2,8. Uno de los grandes logros que esgrime el gobierno de Javier Milei es haber controlado el aumento de precios. (ANSA).
Otras noticias de Inflación y precios
Más leídas
- 1
Fito Páez y Eugenia Kolodziej se habrían separado tras diez años en pareja: los motivos
- 2
Nicolás Márquez, biógrafo y amigo de Milei, puso en duda la denuncia por abuso de Prandi y después borró el mensaje
- 3
El exmarido de Julieta Prandi fue condenado a 19 años de prisión en la causa por abuso contra la modelo
- 4
L-Gante confirmó su reconciliación con Tamara Báez y llamó a Wanda Nara “pasatiempo”