Economía: Inflación de julio en la Argentina sube a 1,9%

Ligera suba en relación con junio. Interanual quedó en 36,6%.

Si bien la suba estuvo fuertemente impulsada por las vacaciones de invierno, la inflación núcleo se ubicó por debajo del 2%. De esta forma, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumula en lo que va del año un 17,3%, mientras que la interanual quedó en el 36,6%.

La división de mayor aumento en el mes fue recreación y cultura (+4,8%), debido a las vacaciones de invierno, seguida de transporte (+2,8%), por subas en el ticket de transporte público. La división con mayor incidencia fue alimentos y bebidas, que avanzó 1,9%.

En junio la inflación había sido de 1,6, en mayo de 1,5 y en abril de 2,8. Uno de los grandes logros que esgrime el gobierno de Javier Milei es haber controlado el aumento de precios. (ANSA).

