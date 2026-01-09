Economía: inflación en Colombia en 2025 fue del 5,10%

Los renglones económicos que a lo largo del año impulsaron la inflación fueron restaurantes y hoteles (7,91%), educación (7,36%), salud (7,20%), bebidas alcohólicas y tabaco (6,37%), y transporte (5,35%).

Mientras que los sectores que se ubicaron por debajo del IPC fueron alimentos y bebidas no alcohólicas (5,07%); bienes y servicios diversos (4,97%); alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,76%); muebles y artículos para el hogar (3,31%); prendas de vestir y calzado (2,12%); recreación y cultura (1,85%); e información y comunicación (1,22%).

Las ciudades más costosas para vivir fueron Bucaramanga (noreste) con el 5,78%, Pereira (eje cafetero, centro) con el 5,7% y Bogotá con el 5,41%; mientras que las capitales con IPC más bajo fueron Valledupar con el 3,49%; Santa Marta con el 3,64% y Montería con el 3,92%, todas ubicadas en el norte del país. (ANSA).