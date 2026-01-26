Economía: Italia, presente en la principal feria textil latinoamericana

Italia estará presente en la 38ª edición de Colombiatex de las Américas, la principal feria del sector textil en América Latina que comienza mañana en Medellín, con 22 empresas especializadas en maquinaria textil y reconocidas por su liderazgo tecnológico y sostenibilidad, distribuidas en su propio pabellón.

"Italia conmemora este año su décima participación consecutiva en Colombiatex de las Américas con el Pabellón Italia, organizado por la Italian Trade Agency (ITA) en colaboración con la Asociación de Fabricantes Italianos de Maquinaria Textil (ACIMIT), bajo el impulso del Ministerio Italiano de Asuntos Exteriores y de la Cooperación Internacional (MAECI)".

Así lo señaló ITA, al destacar que en el Pabellón Italia "los visitantes y profesionales encontrarán soluciones innovadoras diseñadas para optimizar cada etapa del proceso productivo de la industria textil".

Las compañías italianas que estarán desde mañana y hasta el próximo 29 de enero en el Centro de Convenciones Plaza Mayor de Medellín son: Kairos Engineering, Tonello, Laip, Monti-Mac, Cubotex, LGL Electronics, Itema, Salvadè, Fadis, Waternext, Noseda, Efi Reggiani y MCS Dyeing & Finishing Machinery.

Además de BTSR International, Santoni, Lonati, PLM Impianti, Ugolini, Ratti Omm Menegatto, 3G Dosing Automation, Lafer y Ficit.

Colombia importó en 2024 un total de 63 millones de euros en maquinaria textil, un incremento del 12% respecto de las cifras de 2023. Las ventas italianas en el mercado local en 2024 fueron de 11 millones de euros, mientras que las cifras del año pasado, tan solo en los primeros nueve meses, alcanzaron los 10,5 millones de euros, lo que evidencia un incremento de las ventas italianas en este sector.

"Durante esta década, el 'Made in Italy' no solo ha traído diseño y maquinaria de vanguardia a Medellín, sino que ha tejido una alianza indestructible con el Sistema Moda colombiano, un ecosistema que busca constantemente soluciones tecnológicas de punta para potenciar su competitividad y acelerar la transformación digital", destacó ITA. (ANSA).