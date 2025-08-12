Economía: Italia quiere limitar presencia china en empresas

Pirelli es el caso que más llamó la atención en los últimos meses, pero bajo el "paraguas" de la primera ministra, Giorgia Meloni, se encuentran tanto empresas privadas como participadas, como CDP Reti y Ansaldo Energia.

En Italia, se estima que hay alrededor de 700 empresas con inversores chinos.

Por el momento, no hay comentarios oficiales, pero tampoco se desmintió la información publicada por Bloomberg, que se basa en las reflexiones de Beniamino Irdi, CEO de la consultora especializada en riesgos geopolíticos Highground: "Desde la elección de (Donald) Trump y la creciente imprevisibilidad de las relaciones transatlánticas, muchas capitales de la UE comenzaron a reconsiderar el papel de China como socio comercial".

Los sectores de energía, transporte, tecnología y finanzas son los que deben mantenerse a salvo.

CDP Reti tiene participaciones en Snam (31,35%), Terna (29,85%) e Italgas (25,98%), y está controlada por CDP (59,1%), aunque la State Grid Corporation of China posee una participación significativa del 35% y tiene dos representantes en el consejo de administración.

Otro caso es el de Ansaldo Energia, aunque Shanghai Electric ya redujo su participación al 0,5%, la presencia china seguiría impidiéndole participar en algunas licitaciones y ofertas en el sector energético en Estados Unidos (similar a lo que ocurre en la industria automotriz).

En el caso de Pirelli, la alianza inicial firmada con los chinos en 2015 incluía a ChemChina, una empresa estatal pero que gestionaba la inversión de manera independiente de las agencias del Partido Comunista Chino, a diferencia de Sinochem, el socio que asumió en 2021 tras una fusión.

En el pasado, ya surgieron intentos de injerencia en la gestión y gobernanza del grupo de la Bicocca, cuyas tecnologías fueron reconocidas como estratégicas por el Gobierno, que intervino con el Golden Power en 2023 para protegerlas y salvaguardar la independencia de la dirección.

Hoy, el tema central en las relaciones con los socios chinos sigue relacionado con las tecnologías innovadoras producidas por Pirelli, en particular el Cyber Tyre, cuyo desarrollo en Estados Unidos, y por extensión a nivel global, está actualmente impedido debido a las normativas estadounidenses sobre vehículos conectados, precisamente por la relevante presencia de un socio chino controlado directamente por el gobierno de Pekín. (ANSA).