Economía japonesa crece más de lo reportado, según cifras revisadas

La economía japonesa creció más de lo inicialmente reportado en el cuarto trimestre de 2025, gracias a la fuerte inversión corporativa, revelaron cifras revisadas divulgadas el martes.

La cuarta mayor economía del mundo creció 0,3% de octubre a diciembre, por encima del 0,1% informado previamente, según la Oficina del Gabinete.

En todo 2025, el PIB japonés creció 1,3%.

El crecimiento del consumo privado y las inversiones corporativas y residenciales contribuyeron con la expansión, según los datos de la Oficina del Gabinete, una entidad del gobierno japonés que se ocupa de asuntos generales.

La revisión se dio en momentos en que la primera ministra Sanae Takaichi enfrenta presiones para impulsar la economía.

Su gobierno adoptó en noviembre un paquete de estímulo económico por US$139.000 millones que incluye subsidios energéticos e incentivos a la inversión en sectores clave, como semiconductores e inteligencia artificial.