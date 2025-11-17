Economía japonesa se contrae 0,4% por impacto de aranceles de EEUU

La economía japonesa se contrajo 0,4% en el tercer trimestre del año, en gran parte por el impacto de los aranceles estadounidenses, según cifras oficiales divulgadas el lunes.

No obstante, la cifra fue más positiva que el 0,6% de contracción previsto por el mercado, y se da en momentos que el nuevo gobierno de la primera ministra Sanae Takaichi prepara un paquete de estímulo económico.

También fue la primera cifra negativa desde el primer trimestre de 2024.

La contracción se da luego de una expansión de 0,6% en el trimestre de abril a junio, que fue revisada al alza desde un 0,5% inicial.

El dato dado a conocer por el gobierno revela también que la economía se vio lastrada por la débil inversión residencial.

Los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump golpearon a la economía japonesa.

La venta de vehículos japoneses a Estados Unidos cayó 24% interanual en septiembre, un golpe importante a este sector que responde por 8% de los empleos en el país asiático.

Los autos japoneses fueron gravados por Estados Unidos en 27,5%, aunque ese monto se redujo a mediados de septiembre a 15%.

Estados Unidos y Japón negociaron en julio un acuerdo para reducir los aranceles de Trump a 15% desde el 25% previsto originalmente.

