Economía: Juan Valdez abre locales en aeropuerto de LA NACION

Procafecol, la compañía que administra las tiendas de café colombiano Juan Valdez, anunció hoy la apertura de dos locales en el Aeropuerto Internacional de Neuquén, en la Patagonia argentina.

Los puntos de venta del café colombiano en ese aeródromo están ubicados en el hall y en la zona de pre-embarque de pasajeros y están diseñados de manera que conjugan el paisaje de La Patagonia con los cultivos cafeteros colombianos.

"Los espacios, inspirados en las montañas de la Patagonia y en los paisajes cafeteros de Colombia, integran diseño, cultura y origen, y refuerzan la proyección global del café cien por ciento colombiano en uno de los principales corredores de viajeros del Cono Sur", destacó la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), que agrupa a los más de 500 mil productores de café en el país.

Con la apertura de estas dos nuevas tiendas, Juan Valdez eleva a ocho el total de locales en toda Argentina. A nivel global, los puntos de atención y venta del café colombiano, inspirados en el cultivador de sombrero, bigote y ropas de campesino, suman 633 tiendas y más de 15.000 puntos de venta de consumo masivo en 40 países. (ANSA).