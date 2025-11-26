Economía. La actividad económica de Argentina aumentó un 5% interanual en septiembre

MADRID, 26 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de Argentina registró una subida del 5% en septiembre de 2025 respecto al mismo período del año anterior.

Si se compara esta cifra con la del mes de agosto, el repunte fue del 0,5%, según los datos divulgados por el Indec.

En el noveno mes del ejercicio, trece de los sectores de actividad que conforman este indicador registraron alzas, entre los que destacan la pesca (58,2%) y la intermediación financiera (39,7%).

La actividad de intermediación financiera ha sido, a su vez, la de mayor incidencia positiva en la variación interanual de la actividad económica, seguida de actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (5%).

Por otro lado, solo dos sectores de actividad registraron caídas en la comparativa interanual: industria manufacturera (-1%) y administración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-0,7%).