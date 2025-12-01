Economía.- La actividad económica de Chile crece un 2,2% interanual en octubre por el impulso del comercio

MADRID, 1 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de Chile creció un 2,2% interanual en octubre debido al desempeño positivo de los servicios y del comercio.

Este indicador aumentó un 0,7% respecto al mes precedente en términos desestacionalizados y acumula un alza del 2,5% en los últimos doce meses, según los datos divulgados este lunes por el Banco Central de Chile.

Por segmentos, la actividad comercial registró un crecimiento del 8,1% interanual debido a las mayores ventas de maquinaria, equipos y alimentos dentro del comercio mayorista, y a las mayores ventas en grandes tiendas y establecimientos especializados de vestuario en el minorista.

En paralelo, los servicios aumentaron un 2,5% en términos anuales que se explica por el impulso de los servicios personales, en particular de la salud y del transporte.

Adicionalmente, la producción de bienes cayó un 0,2% en términos anuales incidido por la menor producción de la minería, sobre todo de cobre, y del resto de bienes.

En este apartado también destaca la disminución en el valor agregado de la generación eléctrica y el crecimiento de la industria como resultado de la mayor elaboración de alimentos.