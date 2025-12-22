Economía.- La actividad económica de México aumentó un 1,6% interanual en octubre por el impulso del sector primario

MADRID, 22 Dic. 2025 (Europa Press) - El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) de México creció un 1,6% en octubre respecto al mismo mes del año anterior como consecuencia de un mayor impulso del sector primario. Solo en el décimo mes del 2025 la actividad económica mexicana aumentó un 1% en comparación al mismo período del año anterior, según los últimos datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Por componentes, las actividades primarias reportaron un crecimiento del 1,4%, mientras que el sector servicios aumentó un 1,2% y el secundario un 0,7% a tasa mensual. Si se desglosa por tasa anual, las actividades primarias crecieron un 11,8%, a mucha distancia del alza de las terciarias (2,5%) y del descenso registrado por las secundarias (0,7%). Dentro de las actividades secundarias destaca el crecimiento de la generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica (1,7%) y de la construcción (1,5%), al tiempo que las industrias manufactureras experimentaron un retroceso del 1,4% respecto al año anterior. Entre las actividades terciarias, los servicios profesionales, científicos y técnicos aumentaron un 7,5%, los servicios culturales y deportivos crecieron un 5,7% y los relativos a prestar apoyo a negocios y manejo de residuos un 9,3%. En este subsector solo los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas y otros servicios, a excepción de las actividades gubernamentales, registraron una disminución en octubre (-2,5% y -1,9%, respectivamente).