Economía. La actividad económica de Paraguay acumula un crecimiento del 5,8% hasta septiembre

MADRID, 11 Nov. 2025 (Europa Press) -

El Indicador Mensual de la Actividad Económica de Paraguay (IMAEP) acumuló un crecimiento del 5,8% al cierre del mes de septiembre gracias al repunte de los servicios, las manufacturas y el sector primario.

Al mismo tiempo, la actividad económica registró un incremento del 6,7% en el noveno mes del ejercicio respecto al mismo mes del año anterior, según los datos del Banco Central de Paraguay.

El sector primario registró un incremento interanual del 7,7% en septiembre y un aumento acumulado del 4,7% en lo que va de año como consecuencia de los mayores niveles de producción de maíz, trigo, arroz y algodón.

En este ámbito también ha impactado de forma positiva el incremento de producción de leche crudo y huevos, además del aumento de la extracción de piedras y arenas.

Respecto al sector secundario, la actividad económica aumentó un 4,9% interanual y un 6,9% en el acumulado hasta septiembre por el desempeño positivo en la generación de energía eléctrica y también de la distribución de la misma, suministro de agua y saneamiento ambiental.

Por su parte, el sector de la construcción observó una caída interanual en el mes de septiembre debido al menor ritmo de ejecución de las obras tanto públicas como privadas.

Asimismo, las manufacturas registraron un incremento interanual del 6,9% en septiembre y del 6% en el acumulado del año como consecuencia de la mayor producción de carnes, aceites, lácteos, azúcar y panaderías, si bien este resultado se vio atenuado por el descenso de maderas, textiles y prendas de vestir.

En paralelo, los servicios registraron un incremento interanual del 7,7% y del 5,4% en los primeros nueve meses del año por el desempeño positivo de las actividades comerciales, los servicios de transportes, de intermediación financiera y los restaurantes y hoteles.