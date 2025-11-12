Economía.- La aerolínea Gol sale de pérdidas al anotarse un beneficio de US$15 millones hasta septiembre

MADRID, 12 Nov. 2025 (Europa Press)

La aerolínea brasileña Gol ha obtenido un beneficio de 92 millones de reales (15 millones de euros) en los primeros nueve meses del 2025, frente a las pérdidas de 951 millones de reales (155 millones de euros) registradas en el mismo período del año anterior, según informó la compañía en un comunicado.

Los ingresos netos se situaron en los 16.002 millones de reales (2.623 millones de euros) hasta septiembre, un 17,6% más en comparación con el mismo período del año anterior.

Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) se ha ubicado en los 3.247 millones de reales (532 millones de euros) hasta el noveno mes del ejercicio, lo que supone un incremento del 51,8% respecto al mismo período del año anterior, mientras que el margen Ebitda se situó en el 20,3%.

En el tercer trimestre del año, el beneficio de Gol fue de 248 millones de reales (40 millones de euros) frente a las pérdidas de 1.420 millones de reales (232 millones de euros) registradas en el mismo período del año anterior, mientras que los ingresos netos se ubicaron en los 5.537 millones de reales (907 millones de euros), un 11,6% más.

Respecto a la capacidad, la aerolínea incrementó esta cifra en un 8,9% en el tercer trimestre respecto al año anterior, con un aumento del 34,5% en el mercado internacional.

Asimismo, los costes totales repuntaron un 8,1% en el tercer trimestre del ejercicio respecto al mismo período del anterior debido al mayor impacto de los gastos de amortización por la recuperación de las inversiones en la flota.

En paralelo, la deuda neta descendió un 21,6% en el tercer trimestre hasta situarse en los 19.697 millones de reales (3.228 millones de euros).