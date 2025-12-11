Economía.- La AIE rebaja su previsión de exceso de oferta de petróleo ante el impacto de las sanciones sobre Rusia

MADRID, 11 Dic. 2025 (Europa Press) -

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha revisado a la baja su pronóstico de crecimiento de la oferta de crudo para este año y el siguiente, recortando así por primera vez desde mayo la previsión de superávit del mercado petrolero, como consecuencia en gran medida de la caída del bombeo de Rusia tras la entrada en vigor de las últimas sanciones al país.

En su boletín de diciembre, la agencia adscrita a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha revisado al alza sus proyecciones de incremento del consumo mundial de petróleo, hasta 830.000 barriles diarios en 2025 y 860.000 unidades al día en 2026, lo que implica un aumento de 40.000 y 90.000 barriles al día, respectivamente, en relación a lo esperado en noviembre.

De este modo, la previsión de demanda mundial de crudo de la AIE pasa a situarse en unos 103,9 millones de barriles diarios (mb/d) este año y en 104,9 mb/d el siguiente.

Esta revisión al alza refleja el impulso en 2025 del consumo de gasóleo y queroseno para aviación, mientras que el fuel oil pierde terreno frente al gas natural y la energía solar en la generación de energía. Asimismo, para 2026, las materias primas petroquímicas dominarán el crecimiento de la demanda, superando el 60% del incremento, frente al 40% en 2025.

En cuanto al suministro de petróleo, la AIE ha recortado sus pronósticos para ambos años. En concreto, ha rebajado en 100.000 barriles al día la oferta de crudo de 2025, hasta 106,2 mb/d, así como en 20.000 barriles diarios la de 2026, hasta 108,6 mb/d.

De tal modo, el exceso de oferta proyectado para 2026 por la agencia se reducirá a unos 3,8 mb/d, frente a los más de 4 mb/d anticipados en noviembre.

A este respecto, la AIE destaca que el superávit mundial de petróleo proyectado para el cuarto trimestre de 2025 se ha reducido "debido a la abrupta interrupción del incesante aumento de la oferta mundial de petróleo", con un ajuste de la oferta en noviembre de 610.000 barriles diarios respecto de octubre y de 1,5 mb/d en comparación máximo histórico de septiembre.

"La OPEP+ representó el 80% de la disminución durante el período de dos meses", apunta la agencia, añadiendo que la producción de Rusia y Venezuela "se contrajo drásticamente" por las sanciones.

En concreto, las exportaciones totales de petróleo de Rusia cayeron aproximadamente en unos 400.000 barriles al día en noviembre, hasta 6,9 mb/d, mientras los compradores evaluaban las implicaciones y los riesgos asociados a sanciones más estrictas, lo que se tradujo en un desplome del precio del barril de crudo de los Urales, hasta 43,52 dólares, casi un 16% menos, "lo que redujo los ingresos por exportaciones a su nivel más bajo desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022".