Economía.- La argentina Camuzzi Gas invertirá US$3.900 millones para exportar gas natural desde Buenos Aires

MADRID, 2 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

La compañía argentina Camuzzi Gas Inversora, liderada por los empresarios Alejandro Macfarlane y Jorge Brito, invertirá US$3.900 millones (3.360 millones de euros) para lanzar el proyecto LNG Del Plata, que exportará gas natural licuado producido en Vaca Muerta a través del puerto de La Plata, en la provincia de Buenos Aires.

El proyecto prevé exportar gas natural durante los próximos 20 años mediante un buque de licuefacción que se instalará en la infraestructura portuaria, según avanzó el medio local LA NACION, y aportará más de US$14.500 millones (12.494 millones de euros) en divisas procedentes de las exportaciones.

La empresa espera exportar, por un lado, más de 2,4 millones de toneladas anuales de gas natural licuado y también contribuirá a reforzar el abastecimiento del mercado interno durante el invierno, cuando se producen los aumentos de demanda local.

En concreto, las obras comenzarán a partir de 2026 con un desembolso de US$350 millones (301 millones de euros). El resto de la inversión se destinará a pagar el alquiler del buque.

Dentro de la inversión inicial se incluye la construcción de una infraestructura de transporte para trasladar el gas, un gasoducto subacuático de 10 kilómetros y una plataforma 'offshore' donde se amarrará el barco licuefactor.

Camuzzi Gas sigue así el mismo camino que el consorcio argentino Southern Energy, compuesto por compañías como YPF o Pampa Energía, que cerró un acuerdo para exportar gas natural licuado a la empresa alemana SEFE Securing Energy for Europe por US$7.000 millones (6.031 millones de euros) durante los próximos ocho años.