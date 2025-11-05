Economía. La argentina Pampa Energía sale de pérdidas tras ganar 24 millones de euros hasta septiembre

LA NACION

MADRID, 5 Nov. 2025 (Europa Press) - La energética argentina Pampa Energía ha conseguido salir de 'números rojos' tras registrar un beneficio neto de US$28 millones (24 millones de euros) en el acumulado de los primeros nueve meses del 2025, según ha informado la compañía en un comunicado. Las ventas se situaron en los US$1.491 millones (1.298 millones de euros) hasta septiembre, sin apenas variación respecto al año anterior, cuando la cifra fue de US$1.441 millones (1.254 millones de euros). En lo que respecta al tercer trimestre del ejercicio, la firma perdió US$30 millones (26 millones de euros), muy por encima del millón de pérdidas registradas en el mismo período del 2024, mientras que los ingresos fueron de US$591 millones (514 millones de euros). Por otra parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado se ubicó en los US$322 millones (280 millones de euros) en el tercer trimestre, un 16% más respecto al mismo período del año anterior como consecuencia del mayor aporte de Rincón de Aranda, y en menor medida, de las exportaciones de gas. Si se desglosan los datos por segmentos, las ventas totales aumentaron un 9% en el tercer trimestre del año impulsadas por el incremento del 35% de petróleo y gas y del 12% de la generación de electricidad. El ámbito de la petroquímica, por su parte, registró un descenso de ventas del 18%.

