Economía. La argentina YPF suma a la petrolera de Emiratos Árabes Unidos al proyecto de gas natural en Vaca Muerta

MADRID, 4 de noviembre de 2025 (Europa Press) - La empresa argentina YPF y la italiana Eni han llegado a un acuerdo con el brazo inversor XRG, perteneciente a la petrolera estatal de Emiratos Árabes Unidos (Abu Dhabi National Oil Company, Adnoc), para darle acceso al proyecto Argentina LNG, el plan de exportación de gas natural licuado que se desarrolla en Vaca Muerta. El acuerdo, que se ha concretado en forma de memorando de entendimiento durante la conferencia global Afipec 2025 en Abu Dhabi, ha sido confirmado por el director general de YPF, Horacio Marín. En declaraciones recogidas por 'Ámbito', Marín aseguró que la incorporación de XRG al proyecto Argentina LNG les permitirá avanzar "en el desarrollo de una plataforma de exportación de gas natural licuado de clase mundial con un impacto transformador en términos de empleo, inversión y posicionamiento internacional". YPF y Eni firmaron durante el mes de octubre un acuerdo técnico para exportar gas desde el yacimiento de hidrocarburos argentino Vaca Muerta. La inversión estimada para el proyecto Argentina LNG oscila entre los 25.000 y 30.000 millones de dólares (US$ 21.766 millones y US$ 26.119 millones de euros, respectivamente).