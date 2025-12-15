Economía.- La argentina YPF vende su negocio de fertilizantes a Adecoagro por US$539 millones

MADRID, 15 Dic. 2025 (Europa Press) - La petrolera estatal argentina YPF ha aceptado la oferta de adquisición presentada hace dos semanas por el grupo Adecoagro para la compra del 50% del capital social de su negocio de fertilizantes, Profertil, según ha informado la compañía en un comunicado. La operación consiste en la concesión de 391 millones de acciones nominativas no endosables de clase B, cada una de ellas con un valor nominal de un peso argentino y con derecho a un voto por título. De esta manera, Adecoagro pasará a controlar el 90% de Profertil, mientras que la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) ostentará el 10% restante. Según ha explicado YPF, el valor total de la operación se encuentra sujeto al mecanismo de ajuste de precio previsto por las partes en el acuerdo de compraventa de acciones. Asimismo, el cierre de la transacción deberá esperar al cumplimiento de las condiciones establecidas en el acuerdo de compraventa de acciones. Con esta operación, YPF abandona el sector de los fertilizantes para centrarse, en exclusiva, en la explotación del yacimiento de hidrocarburos argentino Vaca Muerta.