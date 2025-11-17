Economía.- La Bolsa de Chile sube más del 3% ante la posibilidad de un triunfo de Kast en las elecciones de diciembre

MADRID, 17 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El principal índice bursátil de Chile, el S&P IPSA, ha abierto la sesión con una subida del 3,4%, hasta los 9.910,56 puntos, después de conocerse que la candidata Jeannette Jara, del Partido Comunista de Chile, y José Antonio Kast, del Partido Republicano, competirán en una segunda vuelta electoral para escoger al nuevo presidente del país el próximo 14 de diciembre.

A primera hora de este lunes, el selectivo chileno recuperaba parte de lo perdido durante los últimos días de la semana pasada, cuando descendió cerca de un 3% entre el jueves y el viernes antes de la celebración de las elecciones presidenciales y legislativas del pasado domingo.

El consorcio SMU encabeza las ganancias con una subida del 4,53%, seguido de Aguas Andinas (4,68%), Enel Chile (4,65%) y SQM (4,42%).

Los mercados anticipaban que Jara y Kast pasaran a segunda vuelta electoral en diciembre y mantienen las expectativas altas sobre la posibilidad de que sea este segundo candidato quien consiga la presidencia chilena.

La semana pasada, el banco de inversión Credicorp señaló en un informe que la Bolsa de Santiago podría subir hasta un 10%, por encima de los 10.500 puntos, si Kast resulta ganador en diciembre.

Jara consiguió el 26,8% del total de votos en la primera vuelta de las presidenciales, a poca distancia de Kast, que obtuvo el 23,9%. En tercera posición se situó el candidato de derecha Franco Parisi (19,63%).