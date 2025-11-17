Economía.- La brasileña Petrobras descubre un yacimiento de petróleo frente a la costa de Río de Janeiro

MADRID, 17 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La petrolera brasileña Petrobras ha identificado la presencia de petróleo "de excelente calidad" en la Cuenca de Campos, en un pozo exploratorio ubicado en el bloque Sudoeste de Tartaruga Verde, frente a la costa de Río de Janeiro.

En concreto, el pozo 4-BRSA-1403D-RJS está ubicado a 108 kilómetros de la costa de la ciudad de Campos dos Goytacazes-RJ, a una profundidad de agua de 734 metros.

La perforación de este pozo ha finalizado, según ha explicado Petrobras, con un intervalo petrolífero confirmado mediante registros eléctricos, muestras de gas y muestreo de fluidos.

"Estas muestras serán posteriormente enviadas para análisis de laboratorio, lo que permitirá la caracterización de las condiciones del reservorio y de los fluidos encontrados como medida previa a la continuación de la evaluación potencial del área", especifica la firma.

El bloque sudoeste de Tartaruga Verde fue adquirido en septiembre de 2018, durante la quinta ronda de producción compartida, con Pré-Sal Petróleo (PPSA) como gestor. El área tiene una extensión de aproximadamente 100.000 kilómetros cuadrados y se extiende desde Espírito Santo hasta Arraial do Cabo.