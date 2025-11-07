LA NACION

Economía.- La brasileña Petrobras gana 14.491 millones de euros hasta septiembre, un 62,3% más

Economía.- Petrobras gana US$14.491 millones hasta septiembre, un 62,3% más

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Economía.- La brasileña Petrobras gana 14.491 millones de euros hasta septiembre, un 62,3% más
Economía.- La brasileña Petrobras gana 14.491 millones de euros hasta septiembre, un 62,3% más

MADRID, 7 Nov. 2025 (Europa Press) -

La petrolera brasileña Petrobras ha obtenido un beneficio neto atribuido de US$16.735 millones (US$14.491 millones) en los primeros nueve meses de 2025, lo que supone un crecimiento del 62,3% respecto al mismo período del año anterior, según ha informado la compañía en un comunicado.

Las ventas se situaron en los US$65.587 millones (US$56.794 millones) hasta septiembre, un 7,1% menos en comparación con el mismo período de 2024.

En el tercer trimestre del ejercicio, el beneficio neto atribuido se ubicó en los US$6.027 millones (US$5.218 millones), un 2,7% más, mientras que las ventas alcanzaron los US$23.477 millones (US$20.326 millones), un 0,5% más.

En paralelo, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado fue de US$31.416 millones (US$27.200 millones), lo que supone un descenso del 5,5% respecto al mismo período del año anterior.

La firma ha destacado que la producción de petróleo, gas natural licuado y gas natural se situó en los 3,14 millones de barriles, un 8% más respecto al segundo trimestre, gracias al impulso de la plataforma petrolera Almirante Tamandaré.

Los gastos operativos alcanzaron los US$11.016 millones (US$9.536 millones) en los primeros nueve meses del año, lo que supone un retroceso del 7,4% interanual.

A su vez, la deuda neta se situó en los US$59.053 millones (US$51.119 millones) hasta septiembre, lo que supone un aumento del 33,5% en comparación con el mismo período del año anterior.

LA NACION
Más leídas
  1. Una tragedia vial en Mendoza abre el debate sobre la vigencia del carnet de conducir para los adultos mayores
    1

    Murió un chico: una tragedia vial en Mendoza abre el debate sobre la vigencia del carnet de conducir para los adultos mayores

  2. La pasión desconocida de Colapinto que Franco heredó de su abuelo Leónidas y que despuntó en Brasil
    2

    Franco Colapinto montó a caballo en Brasil y lo mostró en Instagram: una pasión transmitida por su abuelo

  3. Un shock de reformas, pero paso a paso
    3

    Un shock de reformas, pero paso a paso

  4. Publicaron una foto inédita del cometa 3I/ATLAS tras su paso por el Sol
    4

    Publicaron una foto inédita del cometa 3I/ATLAS tras su paso por el Sol

Cargando banners ...