Economía.- La brasileña Petrobras gana 14.491 millones de euros hasta septiembre, un 62,3% más

MADRID, 7 Nov. 2025 (Europa Press) -

La petrolera brasileña Petrobras ha obtenido un beneficio neto atribuido de US$16.735 millones (US$14.491 millones) en los primeros nueve meses de 2025, lo que supone un crecimiento del 62,3% respecto al mismo período del año anterior, según ha informado la compañía en un comunicado.

Las ventas se situaron en los US$65.587 millones (US$56.794 millones) hasta septiembre, un 7,1% menos en comparación con el mismo período de 2024.

En el tercer trimestre del ejercicio, el beneficio neto atribuido se ubicó en los US$6.027 millones (US$5.218 millones), un 2,7% más, mientras que las ventas alcanzaron los US$23.477 millones (US$20.326 millones), un 0,5% más.

En paralelo, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado fue de US$31.416 millones (US$27.200 millones), lo que supone un descenso del 5,5% respecto al mismo período del año anterior.

La firma ha destacado que la producción de petróleo, gas natural licuado y gas natural se situó en los 3,14 millones de barriles, un 8% más respecto al segundo trimestre, gracias al impulso de la plataforma petrolera Almirante Tamandaré.

Los gastos operativos alcanzaron los US$11.016 millones (US$9.536 millones) en los primeros nueve meses del año, lo que supone un retroceso del 7,4% interanual.

A su vez, la deuda neta se situó en los US$59.053 millones (US$51.119 millones) hasta septiembre, lo que supone un aumento del 33,5% en comparación con el mismo período del año anterior.