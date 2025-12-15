Economía.- La brasileña Weg fortalece su presencia internacional con la adquisición de la india Sanelec

MADRID, 15 Dic. 2025 (Europa Press) - La brasileña Weg ha firmado un acuerdo vinculante para adquirir la empresa india Sanelec Excitation Systems, un fabricante de reguladores de voltaje, según ha informado la compañía en un comunicado. La firma no ha desvelado el importe de la operación, que está sujeta a las condiciones habituales de cierre. Weg ha optado por esta integración con el objetivo de fortalecer la presencia internacional de su filial Reivax, mejorar el soporte de su cartera de clientes y ampliar su alcance en los mercados globales de soluciones de control para generación de energía. La firma ha sido durante los últimos años el socio exclusivo de Reivax en el mercado indio, por lo que esta adquisición supone "una evolución natural de una colaboración ya consolidada". Fundada en 1998, Sanelec acumula más de dos décadas de experiencia en el diseño y la fabricación de reguladores automáticos de voltaje para generadores, motores síncronos y sistemas para generación de energía.