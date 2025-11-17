Economía.- La cárnica brasileña JBS alcanza un acuerdo vinculante para adquirir la estadounidense Hickman's Egg Ranch

MADRID, 17 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Mantiqueira USA, filial de la joint venture entre Mantiqueira Alimentos y la cárnica JBS, ha alcanzado un acuerdo para adquirir la estadounidense Hickman's Egg Ranch, una de las 20 principales empresas de huevos de Estados Unidos que abastece a la Costa Oeste del país, según ha informado la compañía en un comunicado.

La previsión es que esta transacción, sujeta a las condiciones habituales en este tipo de operaciones, concluya antes de que finalice el año 2025.

Esta adquisición representa "un hito importante" para Mantiqueira USA en su estrategia a largo plazo para construir "una presencia fuerte y escalable" en el mercado de huevos de Estados Unidos, según ha explicado la firma.

JBS anunció el pasado mes de enero la compra del 50% de Mantiqueira para diversificar su negocio hacia el mercado de producción de huevos.