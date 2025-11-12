Economía.- La chilena de retail Falabella gana 663 millones de euros hasta septiembre, un 174,9% más

MADRID, 12 Nov. 2025 (Europa Press) -

La cadena chilena de 'retail' Falabella ha obtenido un beneficio neto de 717.173 millones de pesos chilenos (663 millones de euros) en los primeros nueve meses del 2025, lo que supone un aumento del 174,9% respecto al mismo período del año anterior, según ha informado la compañía en un comunicado.

Los ingresos se situaron en los 9,430 billones de pesos (8.728 millones de euros) hasta septiembre, un 9,4% por encima de la cifra registrada en el mismo período del 2024.

Respecto al tercer trimestre del año, el beneficio neto de Falabella registró un alza del 83,9% hasta los 160.894 millones de pesos (148 millones de euros), mientras que los ingresos aumentaron un 9,8% hasta los 3,125 billones de pesos (2.891 millones de euros).

Si se desglosan las cifras por segmentos, Falabella Retail aumentó sus ventas en un 14,7% interanual hasta septiembre gracias a mejoras en la propuesta comercial multiespecialista y a la mayor afluencia de turistas a sus tiendas en Chile, los ingresos de Tottus crecieron un 7,8% y los de Sodimac un 6,2%, con crecimientos tanto en el canal físico como en el online.

Por último, el negocio bancario creció un 5,4% interanual en los primeros nueve meses del 2025, con colocaciones que aumentaron en todos los países en moneda local.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) se ubicó en los 1,357 billones de pesos (1.255 millones de euros) entre enero y septiembre, lo que supone un repunte del 9,4%.

Por otra parte, el resultado operacional fue de 1,022 billones de pesos (945 millones de euros) hasta septiembre, un 68,4% por encima de la cifra obtenida en el mismo período del año anterior.

La empresa ha señalado que se acerca al cierre del ejercicio "con optimismo", "respaldados por capacidades logísticas y digitales fortalecidas y una propuesta comercial sólida" destinada a "sorprender" en la temporada navideña que está a punto de comenzar.