Economía.- La chilena Enap firma contratos con YPF, Vista Energy y Shell por US$10.300 millones para abastecerse de crudo

MADRID, 5 de diciembre de 2025 (Europa Press) - La energética chilena Enap ha firmado contratos de suministro de crudo procedente del yacimiento argentino de hidrocarburos Vaca Muerta con la estatal YPF, Vista Energy, Shell Argentina y Equinor por US$12.000 millones (10.299 millones de euros) hasta junio de 2033. Los acuerdos, que permitirán abastecer en torno al 35% de la demanda anual de petróleo de Enap, contemplan el transporte a través del Oleoducto Trasandino hacia las instalaciones de la empresa en Hualpén (Chile), según ha informado en un comunicado. Tras un proceso de negociación y pruebas operacionales de más de dos años, estas alianzas se han convertido en el mayor acuerdo comercial en la historia de Enap. La firma de estos contratos entrega mayor seguridad y estabilidad al abastecimiento de crudo; "refuerza la seguridad energética del país, potencia la cadena logística a ambos lados de la cordillera y reduce la dependencia del transporte marítimo", ha justificado la compañía. Asimismo, los acuerdos permiten reforzar el negocio logístico de Enap, puesto que la exportación del crudo de Vaca Muerta se realizará a través del Terminal Marítimo de San Vicente (Chile). "El resultado de este acuerdo contribuye a mejorar la competitividad de Enap y permite a nuestro país contar con mayor seguridad energética, pues podremos fortalecer la producción de combustibles fundamentales para las industrias, el transporte y la vida cotidiana de las personas", aseguró el gerente general de Enap, Julio Friedmann.