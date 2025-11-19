Economía.- La chilena SQM logra beneficio de US$348 millones hasta septiembre frente a pérdidas de un año antes

MADRID, 19 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La productora chilena de litio Sociedad Química y Minera (SQM) ha registrado un beneficio neto de US$404 millones (348 millones de euros) en los primeros nueve meses de 2025, frente a las pérdidas obtenidas de US$524 millones (452 millones de euros) en el mismo período del año anterior, según ha informado la compañía en un comunicado.

Los ingresos totales se situaron en US$3.252 millones (2.807 millones de euros) hasta septiembre, un 5,9% menos en comparación con el mismo período de 2024.

Por segmentos de negocio, los ingresos de litio y derivados alcanzaron US$1.551 millones (1.338 millones de euros) en los primeros nueve meses del año, lo que supone un recorte del 9,2% frente a la cifra registrada hasta septiembre de 2024.

Por otro lado, los ingresos de nutrición vegetal de especialidad para los primeros nueve meses del ejercicio aumentaron un 2% hasta US$732 millones (632 millones de euros), mientras que los ingresos por ventas de yodo y derivados se incrementaron un 3,8% hasta US$770 millones (664 millones de euros).

Adicionalmente, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado fue de US$1.071 millones (924 millones de euros) hasta septiembre, mientras que el margen Ebitda se situó en el 32,9%.

"Aunque el mercado de litio ha mostrado gran volatilidad, estamos optimistas, ya que nuestros precios promedio realizados aumentaron por primera vez después de dos años, y esperamos que esta tendencia al alza continúe durante el cuarto trimestre, respaldada por una fuerte demanda de litio, no solo proveniente de vehículos eléctricos, sino también de sistemas de almacenamiento de energía", señaló el gerente general de SQM, Ricardo Ramos.