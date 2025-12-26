Economía.- La colombiana Ecopetrol asume el 100% en los bloques de gas natural en el Caribe sur tras la salida de Shell

MADRID, 26 de diciembre de 2025 (Europa Press) - La petrolera estatal colombiana Ecopetrol asume la totalidad de la participación en los bloques de explotación de gas natural Costa Afuera, ubicados en el Caribe sur, tras la cesión del 50% de la participación de Shell EP Offshore Venture. La firma realizará una evaluación que le permita definir la posibilidad de mantener el 100% de la participación en los bloques o buscar un socio que sustituya a Shell, "con miras a lograr las mayores eficiencias en la evacuación del gas proveniente de estas fuentes", según ha informado en un comunicado. Con la formalización de la salida de Shell en los contratos, Ecopetrol continuará con el desarrollo de los proyectos en Kronos-1, Purple Angel, Gorgon-1, Gorgon-1 ST2 y Glaucus-1 y avanzará en la maduración de la siguiente fase. En esta segunda fase del contrato, la empresa buscará viabilizar la ruta de evacuación del gas en tierra y la conexión al sistema nacional de transporte, la regulación asociada a estas actividades y los futuros esquemas de comercialización.