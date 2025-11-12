Economía.- La colombiana Grupo Éxito sale de pérdidas al anotarse un beneficio de €88 millones hasta septiembre

MADRID, 12 Nov. 2025 (Europa Press) -

La colombiana Grupo Éxito ha conseguido salir de pérdidas al obtener un beneficio neto de 382.000 millones de pesos (88 millones de euros) en los primeros nueve meses del 2025, según ha informado la compañía en un comunicado.

Las ventas se situaron en los 15,121 billones de pesos (3.509 millones de euros) hasta septiembre, lo que supone un aumento del 1,6% respecto al mismo período del 2024.

En el tercer trimestre del ejercicio, el beneficio neto del grupo se ubicó en los 142.000 millones de pesos (32 millones de euros), frente a las pérdidas de 34.000 millones de pesos (7 millones de euros) registradas en el mismo período del año anterior, mientras que las ventas descendieron un 0,2% hasta los 4,986 billones de pesos (1.157 millones de euros).

Por otra parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) aumentó un 28,9% hasta situarse en los 1,271 billones de pesos (294 millones de euros) entre enero y septiembre.

El grupo está enfocado en "crecer de manera sostenible, preservar su solidez financiera, fortalecer el ecosistema de negocios y reinvertir parte de las eficiencias logradas de vuelta al negocio, asegurando la creación de valor a largo plazo para todos sus grupos de interés", señaló el vicepresidente financiero de la compañía, Fernando Carbajal Flores.

Por zonas geográficas, las ventas crecieron un 4,7% en Colombia en el acumulado del año hasta septiembre, donde el grupo ha optado por fortalecer el retail como negocio principal.

Asimismo, los ingresos netos de Uruguay crecieron un 3,7% en el tercer trimestre del año gracias al impulso de la categoría de alimentos (5,1%), mientras que en Argentina destaca el desempeño del negocio inmobiliario con un alza del 13,9% en el mismo período.

En este último país, además, la devaluación de la moneda impactó en su resultado en pesos colombianos y, como consecuencia, se registró un descenso de los ingresos del 56,4%.