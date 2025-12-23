Economía.- La dueña de las chanclas Havaianas sube en bolsa tras el boicot de los bolsonaristas por un anuncio comercial

MADRID, 23 Dic. 2025 (Europa Press) - El fabricante brasileño Alpargatas, dueño de marcas como las chanclas Havaianas, sube un 2,19% en la Bolsa de São Paulo, hasta los 11,67 reales (1,77 euros), después del descenso sufrido el pasado lunes por el boicot exigido por dirigentes y fieles bolsonaristas tras un anuncio publicitario que ha sido considerado como contrario a la derecha, en un contexto marcado por la celebración de elecciones presidenciales en menos de un año, en octubre de 2026. La firma cerró la sesión de este lunes con una caída del 2,39%, hasta los 11,44 reales (1,73 euros), después de las primeras reacciones en redes sociales de seguidores bolsonaristas. En dicho anuncio de Havaianas, la actriz Fernanda Torres ('Ainda Estou Aqui'), conocida por su cercanía al actual presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, pide "no empezar el año 2026 con el pie derecho", sino "con los dos pies". "Lo siento, pero no quiero que empieces 2026 con el pie derecho. No es que tenga nada en contra de la suerte, pero seamos sinceros: la suerte no depende de ti. Depende del azar. Lo que deseo es que empieces el año nuevo con los dos pies. Los dos pies en la puerta, los dos pies en la carretera. Los dos pies donde quieras: ve a por todas. En cuerpo y alma, de la cabeza a los pies. Havaianas, todo el mundo las usa", dice Torres en el vídeo de medio minuto. Uno de los hijos del expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, tiró a la basura unas sandalias negras de esta marca en un vídeo de Instagram y aseguró que "Havaianas solía ser un símbolo nacional". "He visto a muchos extranjeros llevando esta bandera brasileña en los pies, pero, lo siento, voy a tirar las sandalias a la basura". Otros políticos fieles a Bolsonaro, como el diputado federal de Río de Janeiro, Eduardo Pazuello, o la diputada por el Distrito Federal de Brasilia, Bia Kicis, también han llamado al boicot en redes sociales, donde se están concentrando las críticas hacia la compañía por parte de seguidores del expresidente. "Si las Havaianas no nos quieren, nosotros tampoco queremos a Havaianas", escribió Kicis en su cuenta de 'X'. "Una marca sólida se construye sobre el respeto al consumidor, no sobre la provocación política. Cuando una empresa abandona a su público para complacer a las burbujas ideológicas, las consecuencias se hacen evidentes rápidamente", afirmó Pazuello en sus redes sociales.