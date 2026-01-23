Economía: la economía colombiana creció en un 3,08% en noviembre

Así lo señaló el reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) divulgado hoy, que puso en evidencia que la economía colombiana se mantiene en el terreno positivo desde hace 18 meses, luego de que la última cifra negativa se registrara en junio de 2024, de acuerdo con esta medición.

Según el ISE, las actividades terciarias, que incluyen los sectores económicos como las actividades inmobiliarias, profesionales y artísticas, entre otras, fueron las únicas que crecieron con un 4,2%.

Mientras que las primarias (agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, además de la explotación de minas y canteras) y las secundarias (comercio, industrias manufactureras y servicios públicos) experimentaron en el mes analizado un descenso de -0,1%, cada una (ANSA)