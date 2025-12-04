Economía.- La economía de Brasil se desacelera y crece un 0,1% en el tercer trimestre

MADRID, 4 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El PIB de Brasil se desacelera en el tercer trimestre al registrar un crecimiento del 0,1% respecto al segundo trimestre de 2025, según los datos divulgados este jueves por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

Desde la perspectiva de la producción, la industria fue el segmento que más creció (0,8%), seguido de la agricultura (0,4%), mientras que el sector servicios apenas mostró una variación significativa (0,1%).

En términos interanuales, la economía creció un 1,8%, con aumentos en agricultura (10,1%), industria (1,7%) y servicios (1,3%).

En total, el PIB totalizó 3,2 billones de reales (517 millones de euros) en el tercer trimestre, de los cuales 2,8 billones de reales (452 millones de euros) corresponden al valor agregado a precios básicos y el resto a impuestos sobre productos netos de subsidios.

La tasa de inversión se situó en el 17,3% del PIB, ligeramente inferior al 17,4% del mismo trimestre de 2024, al tiempo que la tasa de ahorro fue del 14,5%, igual que en el tercer trimestre del año anterior.

Por otra parte, el gasto de consumo de los hogares mostró una variación positiva del 0,1%, mientras que el gasto de consumo del gobierno creció un 1,3% y la formación bruta de capital fijo aumentó un 0,9% respecto al segundo trimestre del año.

En el sector externo, se observó un incremento en las exportaciones de bienes y servicios del 3,3%, mientras que las importaciones de bienes y servicios aumentaron un 0,3% respecto al segundo trimestre de este ejercicio.