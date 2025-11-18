Economía.- La economía de Colombia creció un 3,6% en el tercer trimestre del año por la administración pública y defensa
MADRID, 18 de noviembre de 2025 (Europa Press) -
El PIB de Colombia ha experimentado un crecimiento interanual del 3,6% en el tercer trimestre de 2025, gracias al impulso de la administración pública y de la defensa, que aumentó un 8% en este período, según los datos divulgados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
El ámbito de la administración pública y de la defensa, en conjunto con los planes de seguridad social de afiliación obligatoria y de la educación, ha contribuido con 1,3 puntos porcentuales a la variación anual.
Asimismo, el comercio al por mayor y al por menor, la reparación de vehículos automotores y motocicletas y el transporte y almacenamiento aumentaron un 5,6%, con una contribución de 1,2 puntos porcentuales al resultado total.
En paralelo, las industrias manufactureras crecieron un 4,1%, con una contribución de 0,5 puntos porcentuales a la variación anual.
Por otra parte, el gasto en consumo final ha crecido un 5% en este tercer trimestre del ejercicio, mientras que la formación bruta de capital se ha expandido un 2,2%.
Respecto al comercio, las exportaciones registraron un crecimiento del 2,2% en el tercer trimestre de 2025, al tiempo que las importaciones registraron un alza del 10%.
