Economía.- La economía de Uruguay creció un 1,2% en el tercer trimestre del año por el impulso del comercio

MADRID, 16 Dic. 2025 (Europa Press) - El PIB de Uruguay aumentó un 1,2% en el tercer trimestre de 2025 respecto al mismo período del año anterior gracias al impulso de sectores como el comercio, el alojamiento o la educación. En términos desestacionalizados, la actividad económica registró una contracción del 0,2% en el tercer trimestre, según los datos divulgados por el Banco Central de Uruguay. El ámbito del comercio, alojamiento y suministro de comidas y bebidas experimentó el mayor repunte de su actividad con un alza del 5,4% debido al crecimiento de los servicios comerciales al por mayor y al por menor vinculados al aumento de la comercialización de granos de soja, de combustibles importados y a mayores ventas de carne, productos farmacéuticos y textiles. Por otra parte, los servicios financieros crecieron un 3% en el tercer trimestre, que se explica principalmente por la expansión del mercado de intermediación financiera en moneda nacional. Respecto al sector de la energía eléctrica, gas y agua, el crecimiento fue del 2,2% debido a las mayores exportaciones de energía hacia Argentina. Otros ámbitos han crecido en menor medida, como la salud, educación y actividades inmobiliarias (0,8%) o el transporte y almacenamiento (0,4%), al tiempo que la construcción registró una contracción del 3,1% por la menor inversión en obras de vialidad. El gasto de consumo final creció un 1,9% respecto al mismo trimestre del año anterior por la incidencia positiva en los bienes de consumo importados, en especial de prendas de vestir, vehículos y otros bienes durables. En el caso del gobierno, el alza se vincula al mayor gasto en servicios de salud pública. La formación bruta de capital registró una caída interanual del 8,9% como consecuencia de la mayor desacumulación de existencias. En cuanto al comercio, las exportaciones crecieron un 5,2% en el tercer trimestre por los productos agrícolas y la carne, mientras que las importaciones aumentaron un 3% interanual por las mayores importaciones de prendas de vestir, automóviles, carne y productos farmacéuticos.