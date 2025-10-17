Economía: la economía puede no estar ralentizándose tanto como pensamos, dice Kashkari, de la Fed

Por Ann Saphir

17 oct (Reuters) - El presidente de la Reserva Federal de Mineápolis, Neel Kashkari, dijo el jueves que no cree que haya grandes probabilidades de que el mercado laboral se debilite bruscamente o de que la inflación repunte, aunque de las dos, "hay más riesgo de una sorpresa negativa en el mercado laboral que de un gran repunte de la inflación".

"Por otro lado, si tuviera que adivinar qué error es más probable que estemos cometiendo, creo que es más probable que estemos apostando a que la economía se está desacelerando más de lo que realmente lo está haciendo", dijo Kashkari en Rapid City, Dakota del Sur.

Kashkari apoyó el recorte de un cuarto de punto de los tipos de interés de la Reserva Federal en septiembre y cree que se justificarán otros dos recortes de este tipo para finales de año, dijo el mes pasado. Al igual que muchos de sus colegas, considera que los recortes de tipos son una forma de seguro contra consecuencias nefastas que pueden no llegar a materializarse.

El año pasado, por ejemplo, la Reserva Federal recortó los tipos para apuntalar lo que muchos dirigentes monetarios temían que fuera un rápido debilitamiento del mercado laboral y la economía demostró ser inesperadamente resistente, dijo.

En cuanto a la inflación, Kashkari dijo el jueves que cree improbable que la tasa de inflación suba al 4% o 5%, "porque podemos hacer los cálculos de qué tasas arancelarias se traducen en qué inflación. Así que creo que el riesgo de inflación es más bien de persistencia: que no sea tanto un acontecimiento puntual, sino que se mantenga en el 3% durante un largo periodo de tiempo".

El objetivo de la Reserva Federal es una inflación del 2% y en agosto fue del 2,7%. Algunos de los colegas de Kashkari dicen que la Reserva Federal debería ser prudente a la hora de recortar los tipos cuando la tasa de inflación es demasiado alta y está aumentando.

Aunque el actual cierre de la Administración federal está retrasando la publicación de datos económicos, los responsables de política monetaria de la Fed tienen suficientes datos no oficiales a través de fuentes privadas y sus propios esfuerzos de divulgación comunitaria y empresarial para tener una idea bastante buena de las condiciones económicas, dijo Kashkari.

"Podemos salir adelante mientras dure el cierre", dijo Kashkari. "Pero cuanto más se prolongue, menos confianza tengo en que estamos leyendo la economía adecuadamente, porque no hay sustituto para los datos oficiales de estándar de oro en los que confiamos". (Información de Ann Saphir; edición de Cynthia Osterman y Christopher Cushing; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)