Economía.- La entidad colombiana de la FMBBVA emite bono sostenible para impulsar financiación de 'startups' en Amazonía

MADRID, 16 Dic. 2025 (Europa Press) -

La entidad colombiana de la Fundación Microfinanzas BBVA, Bancamía, ha emitido el primer Bono Amazonía, suscrito por BID Invest, el primer título de esta categoría en el mundo emitido por una institución privada destinado a impulsar la financiación de emprendedores en Amazonía, según ha informado la fundación en un comunicado.

El bono se ha emitido por 80.000 pesos (US$18 millones) y se enmarca en el programa de coordinación regional del Grupo BID 'Amazonía Siempre', orientado a la conservación, el desarrollo sostenible de esa región y a la protección de la biodiversidad.

Este instrumento financiero ofrece soluciones sostenibles que promueven la salud financiera en regiones desatendidas y busca fortalecer el financiamiento a micro y pequeñas empresas de municipios de la Amazonía colombiana, ampliando así el acceso a servicios financieros para emprendedores de escasos recursos.

"Ser la primera entidad financiera privada en emitir un Bono Sostenible Amazonía, y trabajar en equipo con organizaciones como BID Invest, es un ejemplo de cómo estos instrumentos financieros permiten impulsar actividades productivas sostenibles en una región con una riqueza ambiental única y una profunda diversidad cultural, pero también con carencias estructurales en desarrollo y acceso a servicios que trabajaremos para transformar en progreso", ha señalado la presidenta ejecutiva de Bancamía, Viviana Araque.

Además de la financiación a través del bono, BID Invest brindará asistencia técnica para desarrollar estrategias que promuevan el acceso equitativo a servicios financieros y el empoderamiento económico de las mujeres y de pueblos indígenas en la región amazónica de Colombia.

Bancamía es la primera entidad de microfinanzas creada en Colombia y está presente en los once departamentos de la región Amazónica, donde atiende a más de 28.000 clientes, de los cuales el 58% son mujeres.