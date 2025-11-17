Economía.- La estadounidense Continental Resources aterriza en Vaca Muerta con la adquisición de un área a Pluspetrol
Economía. La estadounidense Continental Resources aterriza en Vaca Muerta con la adquisición de un área a Pluspetrol
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 17 de noviembre de 2025 (Europa Press) -
La empresa estadounidense Continental Resources aterriza en el yacimiento de hidrocarburos de Argentina Vaca Muerta mediante la firma de un acuerdo para comprar el 90% de la Unión Transitoria de Empresas Los Toldos II Oeste, perteneciente a la argentina Pluspetrol.
El cierre de la transacción y la ejecución de la cesión están sujetos a ciertas condiciones precedentes, según se explica en el comunicado de la compañía remitido a la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Esta operación tiene lugar apenas dos meses después de que el presidente argentino, Javier Milei, mantuviese una reunión con el presidente y fundador de Continental Resources, Harold Hamm, así como con otros directivos de la compañía.
El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, ha celebrado la llegada de la empresa estadounidense en Vaca Muerta en su cuenta de 'X': "Excelente noticia para Argentina y que seguramente será imitada por otras compañías petroleras independientes americanas que ven el potencial del 'shale' [petróleo no convencional] en Argentina ahora tiene un marco político y económico que justifica la inversión".
- 1
“Gigante de la cardiología infantil”: un prestigioso cirujano será declarado personalidad destacada de la ciudad
- 2
Julio Palmaz, el argentino que revolucionó la cardiología inspirado en una pieza que un albañil olvidó en su casa
- 3
Franco Parisi, el outsider que volvió a sorprender en las elecciones en Chile: qué pasará con sus votos
- 4
Adiós a Android Auto y Apple CarPlay: una automotriz dejaría de ofrecerlos en sus vehículos