Economía: La FED congela las tasas y enfría expectativas de recortes en 2026

La decisión fue adoptada al cierre de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) y estuvo en línea con las expectativas del mercado. En su comunicado, la Fed reiteró que seguirá evaluando la evolución de los datos económicos antes de realizar nuevos ajustes en la política monetaria.

El presidente del banco central, Jerome Powell, subrayó que, si bien la inflación mostró una moderación respecto de los picos registrados en años anteriores, todavía no converge de manera sostenida hacia el objetivo del 2%, lo que justifica una postura de cautela. Al mismo tiempo, destacó la fortaleza del mercado laboral y la solidez del consumo.

La decisión marca, de hecho, el inicio de una pausa en el ciclo de recortes, luego de las bajas implementadas en 2025, y enfría las expectativas de una rápida flexibilización monetaria en los primeros meses de 2026.

Los mercados financieros reaccionaron con moderación al anuncio, en un escenario que ya descontaba la continuidad de las tasas. Analistas señalaron que la atención de los inversores estuvo puesta principalmente en el tono del comunicado y en las señales de Powell sobre el calendario futuro.

Operadores y economistas coinciden en que los primeros recortes adicionales podrían postergarse hasta mediados de 2026, siempre y cuando la inflación continúe desacelerándose y no surjan nuevos focos de presión sobre los precios.

La política monetaria de la Fed se desarrolla en un contexto de creciente sensibilidad política, con el presidente Trump reclamando públicamente tasas más bajas para estimular el crecimiento económico. (ANSA).