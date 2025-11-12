Economía.- La inflación de Argentina desciende hasta el 31,3% interanual en octubre
Economía. La inflación de Argentina desciende hasta el 31,3% interanual en octubre
MADRID, 12 Nov. 2025 (Europa Press) -
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Argentina se ha situado en el 31,3% interanual en octubre, por debajo del 31,8% registrado en septiembre.
En términos mensuales, la inflación se ubicó en el 2,3%, mientras que la variación acumulada fue del 24,8% en los primeros diez meses del ejercicio, según los datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Por divisiones, el transporte fue el segmento que mayor repunto experimentó en octubre (3,5%), seguido de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,8%).
En el otro lado de la balanza, las dos divisiones que registraron una menor variación fueron equipamiento y mantenimiento del hogar y recreación y cultura, ambas con un incremento de precios del 1,6%.
