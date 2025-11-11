Economía.- La inflación de Brasil desciende hasta el 4,68% interanual en octubre

MADRID, 11 Nov. 2025 (Europa Press) -

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (IPCA) de Brasil se situó en el 4,68% interanual en octubre, lo que supone una reducción respecto al 4,76% registrado en el mismo período del año anterior.

La inflación se ubicó en el 0,09% en el mes de octubre, por debajo del 0,56% del 2024, mientras que este dato acumula un incremento del 3,73% en lo que va de año, según los datos divulgados este martes por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBVGE).

Por sectores, solo tres grupos de productos mostraron una variación negativa en octubre: artículos para el hogar (-0,34%), vivienda (-0,30%) y comunicaciones (-0,16%).

Respecto a vivienda, la caída del 0,30% se debe al recorte de precios del 2,39% registrada en el subconcepto de electricidad residencial, que representa así el mayor impacto negativo en el índice de octubre.

En contra, la ropa experimentó el mayor encarecimiento en el décimo mes del 2025 con un repunte de precios del 0,51% debido al calzado y accesorios (0,89%) y a las prendas de vestir de mujer (0,56%), seguido de los gastos personales (0,45%) y de la salud y cuidado personal (0,41%).

En el grupo de gastos personales destaca el incremento de precios de los empleados domésticos (0,52%) y del paquete turístico (1,97%), mientras que en el ámbito de salud y cuidado personal los costes se vieron impulsados por los artículos de higiene personal (0,57%) y del seguro de salud (0,50%).

El Banco Central de Brasil decidió el pasado jueves mantener la tasa de interés en el 15% pese a las continuas advertencias por parte del Gobierno para reducirla.