Economía.- La inflación de Cuba aumenta hasta situarse en el 15,4% interanual en octubre

MADRID, 13 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Cuba se ubicó en el 15,4% interanual en octubre, por encima del 15,2% registrado en el mes de septiembre.

En términos mensuales, la inflación se situó en el 0,96%, mientras que la variación acumulada fue del 11,94%, según los datos divulgados por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

Por divisiones, el segmento de las bebidas alcohólicas y del tabaco acumula un encarecimiento interanual del 104,22%, a mucha distancia de otros ámbitos, como el correspondiente a restaurantes y hoteles (23,54%), educación (16,84%), y alimentos y bebidas no alcohólicas (14,33%).

Las subidas más ligeras de precios se registraron en el ámbito de las comunicaciones (0,47%), salud (1,37%) y transporte (5,03%).

Si se desglosa por productos y servicios, las cebollas registraron el mayor incremento de precios (6,07%), seguido de la yuca (5,01%), el pepino (4,72%) y la calabaza (5,59%).