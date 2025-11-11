Economía.- La inflación de Ecuador cae hasta el 1,24% interanual en octubre

MADRID, 11 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Ecuador se situó en el 1,24% interanual en octubre, lo que supone un descenso respecto al 1,36% registrado en el mismo mes del año anterior.

Solo en el décimo mes del ejercicio, la inflación se ubicó en el 0,28%, mientras que la variación acumulada se situó en el 2,51%, según los datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Se trata del dato de inflación más bajo registrado en un mes de octubre desde 2021, según ha apuntado el Gobierno de Ecuador, y se sitúa por debajo de países vecinos, como Colombia (5,5%) o Perú (1,29%).

Por sectores, el ámbito de los alimentos y de las bebidas no alcohólicas mostraron el mayor repunte con un encarecimiento del 0,40%, seguido del alojamiento, agua, electricidad y otros (0,25%), de la salud (0,16%) y del transporte (0,15%).

En el otro lado de la balanza, tres sectores registraron descensos leves de sus precios: las prendas de vestir y el calzado (0,03%), las comunicaciones (0,0051%) y la recreación y cultura (0,0001%).