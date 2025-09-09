Economía: La inflación de República Dominicana aumentó hasta el 3,71% interanual en agosto

MADRID, 9 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de República Dominicana se situó en el 3,71% interanual en el mes de agosto, por encima del 3,4% registrado en julio, según ha informado el Banco Central de la República Dominicana.

Al mismo tiempo, la inflación subyacente interanual se ubicó en el 4,32% en agosto, permaneciendo así dentro del objetivo del 4%, mientras que la inflación general aumentó un 0,71%.

Por sectores, la división de alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó un 1,24% en el octavo mes del ejercicio debido al alza de precios del pollo fresco, la yuca, los plátanos y la piña, entre otros productos.

La entidad destaca que los efectos combinados de las altas temperaturas y de la temporada de lluvias característica de esta época del año continúan incidiendo de manera estacional en el pollo fresco, lo que se traduce en encarecimientos de este alimento.

Asimismo, el transporte registró un alza del 0,81% por las alzas en los automóviles, mientras que el ámbito de la educación se encareció un 2,18% por los aumentos en las tarifas de los colegios privados en los servicios de enseñanzas primaria, secundaria y preescolar. Este caso también es estacional y el alza de precios responde al proceso de matriculación escolar.

En cuanto al grupo de restaurantes y hoteles, los precios aumentaron un 0,57% como consecuencia de los incrementos en los precios de comidas preparadas fuera del hogar.

El Banco Central de la República Dominicana optó por mantener los tipos de interés en el 5,75% por séptima vez consecutiva en su última reunión de política monetaria, celebrada hace una semana.