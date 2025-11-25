Economía.- La integración de las Bolsas de Chile, Colombia y Perú alcanza el 70% del proceso de consolidación

MADRID, 25 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Nuam, el holding que integra las Bolsas de Chile, Colombia y Perú, ha afirmado que la unificación en un solo mercado bursátil ha alcanzado el 70%.

En un encuentro con actores del sector financiero procedentes de los tres países y recogido por 'Andina', la firma ha explicado que en el último año se ha conseguido adaptar el nuevo Manual de Operaciones en Acciones (MOA) tras la aprobación por parte de cada uno de los organismos regulatorios de Chile, Colombia y Perú.

La compañía lanzó el índice Regional MSCI en los tres mercados donde opera el holding, que en la actualidad acumula un alza del 49,5% desde comienzos del ejercicio.

"Nuestro trabajo es continuar con los esfuerzos para consolidar un mercado regional integrado, con la escala y las eficiencias que surgen al unir a los participantes de los tres países", ha señalado el consejero delegado de Nuam, Juan Pablo Córdoba.