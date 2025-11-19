Economía.- La inversión de venture capital en América Latina alcanzó los US$4.600 millones en 2024, un 10% más

MADRID, 19 Nov. 2025 (Europa Press) -

La inversión de 'venture capital' en América Latina alcanzó aproximadamente los US$4.600 millones (3.971 millones de euros) en 2024, distribuidos en 751 operaciones, lo que supone un crecimiento del 10% respecto al año anterior.

Es una de las conclusiones que se extraen del informe 'El ecosistema de 'startups' y capital de riesgo en América Latina y el Caribe: tendencias, desafíos y perspectivas', elaborado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi) junto a IE University y a CFA.

Del total, Brasil captó el 43% de este volumen de financiación, consolidando así su papel como principal destino de las rondas de inversión de gran escala debido a su tamaño de mercado y a su infraestructura madura.

México ocupa la segunda posición con un 26%, mientras que el 31% restante se distribuyó entre los ecosistemas emergentes de Argentina, Chile, Colombia y Uruguay.

Pese a este ranking, según datos de la Latin American Venture Capital Association (LAVCA), México adelantó a Brasil en inversiones de capital riesgo en la región en el segundo trimestre del 2025, superando así a este país por primera vez en 15 años.

Este cambio se explica por "una ola de grandes rondas de financiamiento superiores a los US$50 millones (43 millones de euros), incluyendo una ronda serie C récord de US$190 millones (164 millones de euros) levantada por el 'unicornio' Klar.

Respecto al número de 'unicornios' --empresas valoradas en más de US$1.000 millones--, la región contaba con 38 compañías a mediados del 2025, de los cuales Brasil concentra más de la mitad (20), seguido de México, Chile, Colombia y Argentina.

Por sectores, el 'fintech' encabeza el número de empresas emergentes con más de 3.000 'startups' registradas en 2023, por encima de otros segmentos como el inmobiliario, la salud o la logística.

Entre las nuevas tendencias identificadas por los autores del informe se incluyen el crecimiento de fundadores recurrentes, la coinversión entre fondos y la adopción de inteligencia artificial, si bien las 'startups' lideradas por mujeres todavía captan el 16% del capital total.