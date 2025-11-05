Economía. La Justicia acepta apelación de Petrobras contra Paragon y anula el caso, valorado en 467 millones de euros

MADRID, 5 nov. 2025 (Europa Press) - El Tribunal Superior de Justicia de Brasil ha aceptado la apelación de la petrolera estatal Petrobras en el caso contra Paragon Offshore Nederland, que se remonta a 2022 y anula la decisión hasta la celebración de un nuevo juicio. En concreto, la institución ha ordenado un nuevo juicio que tendrá lugar en el Tribunal de Justicia de Río de Janeiro, según ha informado Petrobras en un comunicado. El valor estimado del pleito asciende a 2.900 millones de reales (467 millones de euros), de los cuales unos 154 millones de reales (24 millones de euros) han sido provisionados. Paragon Offshore alquilaba plataformas de perforación en alta mar a compañías de petróleo y gas. Ambas compañías se enfrentaron en juicio en 2015 por la cancelación de contratos de Petrobras para dos barcos de perforación de Paragon.