Economía.- La Justicia de EE. UU. invalida una disposición del plan de reestructuración de la aerolínea brasileña Gol

MADRID, 4 dic. 2025 (Europa Press)

El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York (Estados Unidos) ha invalidado una disposición específica del plan del Capítulo 11 de la aerolínea brasileña Gol, perteneciente al Grupo Abra, como consecuencia de un recurso presentado por la Oficina del Fideicomisario de Estados Unidos (OUST), según ha informado la compañía en un comunicado.

El recurso presentado por OUST impugnaba únicamente la disposición relativa a la liberación de determinados créditos de los acreedores y partes interesadas de Gol que podrían haberse ofrecido contra otros acreedores y partes interesadas, algo conocido como liberación de terceros.

En concreto, el Tribunal de Distrito aceptó la opinión de la agencia gubernamental estadounidense sobre que la liberación de terceros "debían excluirse del plan" por la forma en la que estaban previstas.

Si bien la liberación de terceros es un instrumento común que se incluye en los planes de reestructuración en Estados Unidos, la OUST ha impugnado este tipo de disposiciones en varios casos en el país.

Con todo, Gol ha explicado que ya ha completado todas las operaciones de reestructuración previstas en el plan, por lo que "sus operaciones y negocios no se ven afectados en absoluto por la decisión del Tribunal de Distrito".

El Tribunal de Quiebras de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York confirmó el plan de reestructuración de la aerolínea el pasado 20 de mayo y habilitó una serie de transacciones que permitieron a Gol completar este proceso. Las transacciones finalizaron el 6 de junio y la empresa salió del Capítulo 11.

Ante la presentación del plan, la OUST presentó un recurso el 23 de mayo contra la decisión del Tribunal de Quiebras que confirmaba el plan de reestructuración. Gol conserva el derecho a recurrir esta decisión, que podrá ejercer o no.