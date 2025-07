Economía: La Justicia de EEUU rechaza la apelación de la Argentina a la sentencia que le obliga a ceder el 51% de YPF

MADRID, 14 Jul. 2025 (Europa Press) - La Justicia estadounidense ha rechazado la solicitud de suspensión del fallo de Argentina que obliga al Estado a ceder el 51% de la petrolera estatal YPF a los beneficiarios del juicio, los fondos Burford Capital y Eton Capital. En concreto, la jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, ha argumentado su decisión afirmando que "la República continúa demorando y eludiendo sus obligaciones derivadas del fallo que sigue vigente, el cual permanece sin suspensión únicamente por responsabilidad de la propia República". Preska asegura que el tribunal concedió la suspensión sin requerir una fianza de apelación en enero de 2024 con la condición de que el Estado argentino solicitara una revisión acelerada en la Corte de Apelaciones y ofreciera una "garantía mínima". El objetivo era comprometer activos mínimos a favor de los demandantes, pero "Argentina no aceptó". "La República ha abusado de las concesiones del Tribunal y, por lo tanto, no se le otorgarán concesiones adicionales", sentencia. El Gobierno de Argentina apeló el fallo de la Justicia estadounidense hace una semana, tan solo un día después de que los dos fondos presentaran un escrito conjunto ante la Corte para oponerse a la solicitud de la sentencia por parte del Estado argentino. En el dictamen anunciado el pasado 30 de junio, Preska obliga a Argentina a depositar los títulos de Clase D de YPF en una cuenta de custodia global en la multinacional bancaria Bank of New York Mellon Corporation en los 14 días posteriores a la fecha del orden. En concreto, la Justicia estadounidense condenó a Argentina a pagar más de US$16.000 millones (13.588 millones de euros).