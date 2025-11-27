Economía.- La Justicia española obliga a Frisby España a no usar su marca hasta resolver el litigio con la colombiana

MADRID, 27 Nov. 2025 (Europa Press)

El Juzgado de lo Mercantil nº2 de Alicante ha acordado de manera provisional que la cadena de restaurantes Frisby España retrase su apertura oficial y suspenda el uso de su marca mientras se resuelve el litigio con la empresa colombiana Frisby por usurpación de su imagen y personaje corporativos.

En concreto, el juez ha considerado que la puesta en marcha de la actividad de la firma española "podría causar daños irreparables a Frisby mientras se resuelve el litigio entre las partes", según explica la empresa en un comunicado adelantado por el medio colombiano 'W Radio'.

Ante esta situación, y tras un análisis "exhaustivo", Frisby España presentará un recurso de apelación que será resuelto por la Audiencia Provincial "en las próximas semanas", además de interponer una demanda reconvencional en el procedimiento principal frente a los daños derivados de las actuaciones de la marca colombiana.

En paralelo, Frisby España ha recordado que continúan abiertos cuatro procedimientos entre las dos marcas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).

"Dado el estado actual de esos expedientes, salvo un escenario excepcional o un auténtico milagro jurídico, Frisby no tiene vía realista para recuperar la exclusividad de la marca en el territorio de la Unión Europea, lo que constituye precisamente el fundamento de su acción cautelar", valora la empresa.

Asimismo, la empresa ha estimado que la fecha de apertura se retrasará hasta el 1 de marzo de 2026, programada en un inicio para diciembre de este año, si bien seguirá trabajando en los procesos, estándares de calidad y cocina para ofrecer un lanzamiento "impecable" en cuanto exista una resolución firme sobre las medidas cautelares.

Por su parte, Frisby Colombia ha asegurado en un comunicado que confía "plenamente" en el desarrollo del proceso legal, en el marco de la transparencia.

El conflicto judicial entre ambas compañías comenzó en mayo de este año, cuando un grupo de empresarios españoles liderados por el belga Charles Dupont solicitó el registro de la marca Frisby para operar en España y en la Unión Europea.

Ante la falta de consenso en una primera etapa prelegal requerida en la legislación europea para intentar alcanzar un acuerdo, Frisby Colombia anunció la contratación del bufete de abogados Garrigues para representar a la firma en España y en la Unión Europea junto a su equipo legal en Colombia.