Economía.- La mexicana Alpek aprueba la fusión de Controladora en la compañía

MADRID, 26 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Las juntas generales extraordinarias de accionistas de la petroquímica mexicana Alpek y de Controladora Alpek han aprobado la propuesta de fusión de Controladora en Alpek, dejando a esta última como única sociedad, según han comunicado las empresas en un comunicado.

Con el visto bueno de los accionistas, Alpek procederá a la inscripción y publicación de los acuerdos de las juntas celebradas. Una vez concluyan estos procesos, recogidos por la legislación mexicana, se completará la fusión.

De esta manera, los accionistas de Controladora se convertirán en accionistas directos de Alpek con un canje aprobado de 0,309 títulos de Alpek por cada acción de Controladora, si bien el mecanismo en detalle para el intercambio de acciones se dará a conocer en una fecha posterior.

En la junta de accionistas también se ha aprobado la cancelación de acciones en Tesorería y la adopción de las resoluciones necesarias para continuar el proceso de fusión.

Controladora Alpek se escindió de su empresa matriz Alfa, de la que también procede Alpek, en abril de 2025 para operar como una compañía independiente.