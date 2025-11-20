Economía.- La mexicana Asur supera a Aena y se adjudica 20 aeropuertos de Motiva en Brasil

MADRID, 20 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El mexicano Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur) se ha adjudicado el negocio aeroportuario de la operadora de concesiones de infraestructura Motiva (antes CCR), que incluye 20 aeropuertos repartidos por América Latina, según informó Motiva en un comunicado.

El operador de infraestructuras aeroportuarias pagará un total de 11.500 millones de reales (US$1.872 millones de euros) por el lote, del que unos 5.000 millones de reales (US$814 millones de euros) se destinan a comprar la participación de Motiva en estos activos y el resto se realizará a partir de deuda neta.

La venta, sujeta a la aprobación de las autoridades de competencia brasileñas, incluye 17 aeropuertos de Brasil y otros tres distribuidos entre Ecuador, Costa Rica y Curazao, según ha explicado Asur en un comunicado.

En esta puja también participaron empresas como Aena, que ya administra 17 aeropuertos en Brasil bajo su subsidiaria Aena Brasil, Corporación América (matriz de Inframérica en este país) y el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP).

Asur administra 16 aeropuertos, incluyendo el de Cancún, que se distribuyen entre el sureste de México, Puerto Rico y Colombia.