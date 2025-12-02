Economía.- La minera brasileña Vale y Glencore acuerdan explorar yacimientos subterráneos de cobre en Canadá

MADRID, 2 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

Vale Base Metals, filial de la minera brasileña Vale, ha firmado un acuerdo con Glencore Canada, filial canadiense del gigante mundial del comercio de materias primas, para evaluar de manera conjunta un posible proyecto de desarrollo de cobre en terrenos industriales abandonados en sus propiedades adyacentes en la cuenca de Sudbury (Canadá), según ha informado Vale en un comunicado.

En concreto, el acuerdo proporciona un marco para explorar los yacimientos subterráneos de ambas empresas a través del pozo y la infraestructura existentes en la mina Nickel Rim South de Glencore como previo paso para desarrollar nuevas galerías y acceder a los yacimientos de cobre cercanos.

Además del cobre, las empresas también prevén producir níquel, cobalto, oro, metales pertenecientes al grupo del platino y otros minerales críticos.

La previsión es que los trabajos de ingeniería en detalle, así como la obtención de permisos y las consultas, se lleven a cabo durante 2026 con el objetivo de que la decisión final sobre la inversión se tome en la primera mitad de 2027.

Las dos compañías esperan que el proyecto produzca 880 kilotoneladas de cobre durante los siguientes 21 años, con un coste de capital comprendido entre los US$1.600 y US$2.000 millones (1.377 y 1.721 millones de euros, respectivamente).